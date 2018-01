É com muito pesar que comunicamos o falecimento de Dona Raimunda Sousa Sombra, ocorrido no último sábado (13), por volta das 23h no hospital do Coração. Dona Raimunda era esposa do Heleno José Sombra, conhecido carinhosamente por Zezão (in memorian).





Que Deus conforte os familiares e amigos neste momento dor.

Heleno José Sombra (Zezão)