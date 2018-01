O Blog Sobral 24 horas continua sendo o mais acessado de Sobral e o 5º mais acessado do Ceará!; confira

Com uma excelente média diária de acessos, o Blog Sobral 24 horas é o mais visto na cidade de Sobral e o 5º site/blog/portal mais acessado no estado do Ceará, ficando atrás somente de grandes portais.





Ranking Brasil aferido na noite desta quarta-feira (10/01/2018 – por volta das 22h) pelo si te Alexa :





- O Portal www.opovo.com.br , 1ª posição no Ceará e 637ª posição no Ranking Brasil e sua origem é Fortaleza.





- O Portal www.verdesmares.com.br (Diário do Nordeste), 2ª posição no Ceará e 685 posição no Ranking Brasil. O Portal é filiado ao globo.com e sua origem é Fortaleza.





- O Portal www.miseria.com.br , 3ª posição no Ceará, ocupa a 2.258ª posição no Ranking Brasil e sua origem é Juazeiro do Norte.



- O Portal www.tribunadoceara.uol.com.br , 4ª posição no Ceará, ocupa a 2.686ª posição no Ranking Brasil e sua origem é Fortaleza.





- O Portal www.sobral24horas.com , 5ª posição no Ceará, ocupa a 4.405ª posição no Ranking Brasil e sua origem é Sobral





- O Portal www.cearanews7.com , 6ª posição no Ceará, ocupa a 4.610ª posição no Ranking Brasil e sua origem é Fortaleza





- O Portal www.sobralemrevista.blogspot.com.br , 7ª posição no Ceará, ocupa a 9.547ª posição no Ranking Brasil e sua origem é Sobral

- O Portal www.ipunoticias.blog.br , 8ª posição no Ceará, ocupa a 10.853ª posição no Ranking Brasil e sua origem é Ipu