O Retorno da Aliança Eleitoral: Lúcio Alcântara e Tasso Jereissati

O ex-governador Lúcio Alcântara (PR) e o senador Tasso Jereissati (PSDB) mantêm um relacionamento político-eleitoral bem cordial, porém não há quase nenhum contato no campo pessoal. As duas principais lideranças das oposições têm mais de uma década de distanciamento físico, em fusão de decisões erradas nas eleições 2006, para o Governo do Estado do Ceará. Quando haverá o encontro político-eleitoral dessas lideranças oposicionistas? Em breve!





O presidente estadual do PSDB, o ex-deputado estadual Francini Guedes, terá a importante missão de promover o diálogo entre o ex-governador Lúcio Alcântara (PR) e o senador Tasso Jereissati (PSDB), para a construção da chapa majoritária das oposições: candidato a governador, candidato a vice-governador e os candidatos (dois) ao Senado. O bloco partidário PR-PSDB e os seus aliados marcam o início do novo núcleo oposicionista, sem a participação do senador Eunício Oliveira (PMDB).





O presidente estadual do PSD, o deputado federal Domingos Neto e o presidente do Solidariedade, o deputado federal Genecias Noronha, formam um outro grupo das forças oposicionistas ao condomínio político-eleitoral do governador Camilo Santana (PT). A frente partidária (PR-PSDB-PSD-SD) das oposições precisa realinhar as principais lideranças, com isso é necessário o diálogo direto sem intermediários dos ex-governadores: Lúcio Alcântara e Tasso Jereissati.





O palanque estadual contra a aliança PT e PMDB não pode manter esse distanciamento entre as suas lideranças mais experientes nas administrações públicas. O ex-governador Lúcio Alcântara e o senador Tasso Jereissati devem juntar forças e deste modo irão atuar como os principais articuladores políticos perante a sociedade civil cearense contra a hegemonia política-administrativa do governador Camilo Santana (PT) em parceria com o senador Eunício Oliveira (PMDB) que articulam um palanque pró-Lula no Ceará.





Luiz Cláudio Ferreira Barbosa sociólogo e consultor político