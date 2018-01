Oficial do 23ºBC é encontrado morto em alojamento do Rio Grande do Norte

O oficial fazia parte do comboio de 300 homens da 10ª Região Militar do Exército Brasileiro, deslocados das cidades de Fortaleza e Crateús, para ajudar no controle da violência no Estado do Rio Grande do Norte.





Um oficial do Exército Brasileiro (EB), destacado no 23º Batalhão de Caçadores (BC), em Fortaleza, foi encontrado morto, na manhã desta segunda-feira (1º), no alojamento montado pela "Operação Potiguar III" no Ginásio de Esportes Pedro Ciarlini, em Mossoró, no Estado do Rio Grande do Norte. O tenente apresentava uma lesão à bala. Um inquérito militar foi aberto para investigar o caso.





Em entrevista coletiva sobre os resultados da operação, concedida no final da manhã de hoje (1º), na Capital potiguar, Natal, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, confirmou o caso e adiantou que não houve crime. “Ainda não temos informações concretas, mas o que já podemos informar é que não houve um crime”, pontuou o ministro.





O nome e a idade do oficial ainda não foram divulgados pelo Exército. A Corporação enviou um perito de Recife, Capital de Pernambuco, para Mossoró. Duas perícias técnicas foram realizadas no local e, ambas, teriam reforçado que o militar não foi vítima de um homicídio, nem de um acidente.





O tenente fazia parte do comboio de 300 homens da 10ª Região Militar do Exército Brasileiro, deslocados das cidades de Fortaleza e de Crateús, para ajudar no controle da violência no Rio Grande do Norte, em função da paralisação dos policiais e bombeiros Militares. A princípio, a permanência das tropas em Mossoró deverá acontecer até o dia 12 de janeiro.





Fonte: Diário do Nordeste