Onze mulheres foram mortas no Ceará durante o feriadão do Ano-Novo

Onze mulheres foram assassinadas no Ceará durante os quatro dias de feriadão de Ano-Novo. Somente no Município de Pacajus, na região Metropolitana de Fortaleza (RMF) ocorreram três mortes do gênero numa sequência de pouco mais de 24 horas. A maioria das vítimas era jovens que, supostamente, foram assassinadas por ordem de bandidos ligados a facções.





A matança de mulheres no fim de semana prolongado teve início no sábado (30), quando uma comerciante foi assassinada dentro do seu bar, localizado na Avenida Osório de Paiva, no bairro Siqueira, em Fortaleza.





Em seguida, veio a sequência de mortes de três mulheres na cidade de Pacajus, na RMF. O primeiro crime ocorreu ainda na noite de sábado (30), quando uma mulher, identificada como Mayara Farias, foi assassinada a tiros e o corpo deixado pelos assassinos no bairro Pedra Branca. Horas depois, no bairro Dom Bosco, a vítima foi outra jovem, identificada por Ana Carla.





No domingo de manhã (31), o corpo de uma menina de aproximadamente 12 anos, foi localizado na Estrada da Base, no bairro Pedra Branca, com vários tiros de pistola calibre Ponto 40. A garota foi identificada como Pâmela Farias e seria prima de Mayara, morta no dia anterior.





Mais crimes





Em Quixeramobim (a 201Km de Fortaleza), na região do Sertão Central, foi registrado um assassinato de mulher também no sábado (30). Uma dona de casa, identificada por Antonieta Pereira do Nascimento, a “Bieta”, 49 anos, foi morta a facadas na localidade de São São Miguel, na zona rural. O acusado chegou a ser ferido pela vítima, mas conseguiu fugir.





No bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza, uma mulher foi encontrada morta com o corpo queimado dentro de uma residência. Há suspeita de que a vítima tenha sido assassinada.





Na noite de domingo, uma jovem foi assassinada no bairro Siqueira, em Fortaleza. Era a adolescente Cristiane Holanda Gomes, 16 anos, que, segundo a Polícia, conversas com amigas na Rua Maria Luíza, quando foi executada a tiros de pistola por dois homens.





Dois duplos homicídios foram registrados também no fim de semana cujas vítimas foram do sexo feminino. No Parque São João, em Maranguape, duas jovens foram assassinadas na noite de domingo, sendo identificadas por Thays Sousa e Vitória Ribeiro.





Já na madrugada de segunda-feira (1º), duas jovens foram mortas, a tiros, no bairro Vila Velha 4, na zona oeste de Fortaleza. O crime ocorreu por volta de 3h30 na Avenida Major Assis. Os nomens das vítimas não foram revelados .





Via Fernando Ribeiro