Palavras de um policial de Goiânia

"Isso e para vocês meninas que gostam de vagabundo e que pensam que andando por ai namorando vagabundos esta ABAFANDO..





Todas essas garotas eram lindas e tinham sonhos, eram de Famílias estruturadas..elas tinham entre 16 e 19 anos ..´que ao invés de namorarem ou conhecerem caras decentes..andaram atrás de coisas erradas por vaidade, ta ai o resultado, todas 4 mortas com tiros de pistolas de uso restrito.









Essa e pra vocês que se iludem logo com motos, roupas de marca.. bonés e etc ...e depois olha ai no que da,viu como vocês tem que se dar valor? e não sair pegando qualquer um que aparece na frente..o que adiantou a beleza delas ?Isso aconteceu em Goiania.





Vocês podem mudar a historia de nosso país começando pela educação em casa..obedecendo e honrando vossos pais ..curtindo coisas boas..andando com pessoas boas.. ouvindo musicas boas, fazendo sempre coisas boas, amem o teu próximo, todos nós temos o lado ruim e o bom, usa só teu lado bom.





O ruim procure esquecer, contagie as pessoas com teu lado bom, e assim nós podemos mudar nosso Brasil, não com protestos quebrando tudo, isso não adianta de nada, e sim educadamente, começando por nós mesmos, pela nossa família, se teu irmão ou irmã ou parente faz coisas erradas corrija ele ou ela sendo assim esses os que gostam de fazer o mal..não terão espaço para isso. Vamos mudar nossa historia !!"