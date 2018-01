PARABÉNS AOS SOBRALENSES CAMPEÕES DE JIU JITSU

Alunos do campeão Mundial de Jiu Jitsu e MMA, Herico Hesley, da Equipe Team Kimura, foram destaques no Campeonato Pan-Americano de Jiu Jitsu profissional 2018, ocorrido na cidade de Fortaleza, no último final de semana, dias 20 e 21. O evento foi realizado Náutico Clube.





Confira os campeões

Wilton Matos: campeão Pan-Americano Profissional 2018 na categoria peso pesado na faixa azul, conquistando a medalha de ouro

Esau Benício: Campeão na categoria meio pesado da faixa branca, conquistando medalha de ouro

Emerson Melo: Campeão Pan- Americano profissional 2018 na categoria na Faixa Marrom

Campeão no peso absoluto, conquistando a segunda medalha de ouro e o cinturão da faixa Marrom