O Batalhão Policial de Guardas Externas Prisionais - 4°CIA/BPGEP com apoio da Prefeitura de Sobral realizaram a limpeza externa na cadeia Pública, com objetivo de proteger tanto os Policiais, Agentes, detentos e sociedade em geral. Combatendo crimes de arremesso de material ilícito (celulares, drogas, serras, armas etc.) para o interior da unidade prisional.

