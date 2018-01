PM morre após ser baleado em tentativa de assalto no Conjunto Esperança

O PM foi socorrido por uma viatura e levado para uma unidade de saúde na Capital.

Um policial militar da reserva baleado na nuca durante uma tentativa de assalto no bairro Conjunto Esperança teve a morte confirmada na noite deste sábado (20). Petronilo Leonardo da Silva Neto tinha 63 anos.





O PM foi socorrido por uma viatura e levado para uma unidade de saúde na Capital, mas não resistiu. A 11ª Delegacia da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investigará o caso.





A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) informou, por meio de nota, que equipes da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) estão em diligência na região próxima ao local do crime, com o objetivo de localizar os responsáveis pela ação. "A SSPDS lamenta a perda de um integrante das forças de segurança e se solidariza com os familiares e amigos do militar", acrescentou o órgão.





A Polícia Civil reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam ajudar na elucidação do caso. As denúncias podem ser feitas pelo número 181, o Disque Denúncia da SSPDS, para o ‪(85) 3257-8807‬, da DHPP, ou ainda para o número ‪(85) 99111-7498‬, que é o Whatsapp da Divisão, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem.