POLÊMICA: Ivo acusa padre de roubar cimento em reforma da Igreja e é desmoralizado na internet

Depois que o padre Assis Neto compartilhou uma matéria do Ceará News 7 — veto do projeto contra o ideologia de gênero nas escolas do município–, o FG partiu para o ataque. “Roubar cimento pode”, insinuando que o sacerdote desviou cimento quando esteve à frente da reforma de igreja no distrito de Rafael Arruda.





Padre Assis Neto não deixou barato e respondeu a Ivo. “Ah, sobre o cimento que roubei foi bem o seu ou do seu irmão. O padre de lá deve estar esperando o que vcs prometeram até hoje para as obras de Rafael Arruda. Não lembra o que você prometeu ou quer que eu refresque a memória? Diga qual foi o cimento que roubei e onde coloquei esse cimento? Ah, talvez eu me lembre. Acho que mandei para uma de suas dezenas de obras paradas ou inacabadas, especialmente as da Serra do Rosário, como a Escola de Tempo Integral que há mais de três anos começou, a mini quadra do Baracho ou a famosa Adutora que até hoje existe só o local do canteiro de obras com as pinturas nos muros lá nos Tanques”.





Atualmente, padre Assis Neto está no distrito do Jordão.





Confira a resposta na íntegra do padre para Ivo: