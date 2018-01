POLÊMICA NO CENTRO POP DE SOBRAL!

A advogada Jordana Morais foi contratada para trabalhar como assessora jurídica no Centro Pop — casa destinada a acolhimento de população em situação de rua — da Prefeitura de Sobral. Chegando lá, a coordenadora do local, Cintia Mesquita, colocou Jordana para servir cafezinho e lavar pratos. Depois de oito meses aguentando a situação, tendo até ficado com pneumonia devido ao trabalho, a advogada rescindiu o contrato.