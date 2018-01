POLÊMICA: "Só um ladrão faz o que vossa senhoria fez", diz Heitor sobre tatuzões de Cid Gomes; confira os áudios

Férrer deu entrevista ao programa de rádio Ceará News e defendeu que, em país sério, o ex-governador já deveria estar preso.

O deputado estadual Heitor Férrer (PSB) disse em entrevista ao programa Ceará News, nesta segunda-feira (22), referindo-se à compra dos tatuzões (tuneladoras) pelo ex-governador Cid Gomes (PDT), que “só um ladrão faz o que vossa senhoria fez”. Heitor rebateu fala de Cid, que chamou de imbecil quem critica a aquisição do maquinário pelo Governo do Ceará e sua deterioração na Praia do Futuro. “Se é imbecil denunciar os desmandos do ex-governador, eu vou continuar imbecil”, afirmou Férrer.





Dinheiro do povo





“O que Cid Gomes fez com a história desses tatuzões foi algo que, em país sério, estaria preso. Você comprar um equipamento por R$ 137 milhões, tirados do bolso do cearense, prometendo fazer túneis para entregar a Linha Leste do Metrô de Fortaleza, e não fazer nada. Comprou e deixou encaixotado até hoje. Não cavou um metro de chão”, denunciou o deputado.





Heitor desmentiu Cid Gomes, que alegou estarem os tatuzões no paraíso em cima da terra, porque ruim mesmo era se eles estivessem cavando, iriam se deteriorar mais rápido.”O que fez foi comprar material caríssimo com dinheiro público, e esses equipamentos nunca foram usados: foram roubados. Tem denúncia na polícia, boletim de ocorrência, mostrando que motores dos tais tatuzões foram roubados”.





Manutenção cara





Férrer ainda deixou claro que, mesmo não estando sendo usados, as tuneladoras precisam de manutenção mensal de um milhão de dólares até iniciarem as atividades. Segundo Heitor, isso está previsto no contrato firmado com a empresa vendedora do equipamento.





Mais mutretas





O deputado estadual ainda criticou o Centro de Formação Olímpica — construído por Cid –, que não formou nenhum atleta para as Olimpíadas e gasta R$ 130 mil por mês só de energia; a aquisição pelo ex-governador de uma usina de açúcar em Barbalha, por R$ 15 milhões, para revitalizar o polo açucareiro do Cariri, mas nada foi feito; e o desastre da Política Pública de Segurança do FG.





