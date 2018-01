POLÍCIA CIVIL DE CAMOCIM ELUCIDA CRIME BÁRBARO E PRENDE ACUSADO EM TEMPO HÁBIL

"Véi" era parceiro da vítima e teria matado para roubá-lo.

Após o crime bárbaro que vitimou Antonio Carlos de Oliveira Albino, de 23 anos, residente no bairro da Olinda, a equipe de investigadores da Polícia Civil de Camocim, comandada pelo Delegado Regional, Dr. Herbert Ponte e Silva, deu iniciou aos primeiros levantamentos na tentativa de elucidar o mais rápido possível o crime que produziu cenas estarrecedoras.





Suspeitos detidos





Vários indivíduos elementos suspeitos de participação no homicídio foram detidos e levados para depor na DPC de Camocim. Um por um os elementos foram sendo descartados até que por volta das 15h30 surgiram dois nomes, um deles é um indivíduo usuário de drogas conhecido como “Jonys” ou “Véi”. Os Pc’s iniciaram as buscas e conseguiram prendê-lo por volta das 17h30 em sua residência, no bairro da Olinda..









Motivação





De acordo com as informações repassadas ao blog Camocim Polícia 24h por um dos inspetores que participou das diligências, Véi era parceiro de confiança da vítima Carlos. Na noite de ontem, segunda 08, Véi e Carlos teriam usado droga na casa onde aconteceu o homicídio, sendo que no local Carlos teria mostrado uma arma de fogo e uma boa quantidade em drogas. Segundo a polícia, esse detalhe teria feito com que Véi tivesse decidido matar seu parceiro para roubar a droga e possivelmente a arma.

Um segundo envolvido também foi detido e o Dr. Herbert está analisando qual a participação dele no crime para se possa autuá-lo ou não em flagrante.









Menos de 08 horas





Em menos de oito horas a Polícia Civil deu uma resposta rápida e satisfatória para esse crime que chocou toda a cidade pelas imagens da vítima assassinada a terríveis golpes de facão. Véi foi autuado em flagrante delito por crime de homicídio qualificado e será transferido para a cadeia púiblica de Camocim onde permanecerá a disposição da justiça.





Com informações do portal Camocim Polícia 24h