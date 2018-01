POLÍCIA CIVIL DE COREAÚ-CE RECAPTURA MAIS UM FORAGIDO DA JUSTIÇA

Em mais uma ação exitosa da Policia Civil do Ceará, foi tirado de circulação um foragido da Cadeia Pública de Coreaú – CE.





Trata-se de ANDERSON COSTA FERREIRA, que havia sido preso em maio de 2017, por crime de roubo, Art. 157 do Código Penal Brasileiro – CPB, fato apurado através do Inquérito Policial nº 444-42/2017. Após alguns poucos dias recolhido a Cadeia Pública de Coreaú-CE, Anderson fugir no dia 14 de maio de 2017, permanecendo foragido até a data de hoje, dia 24/01/2018 IP Nº 444-42/2017, quando foi capturado por policiais civis de Coreaú-CE.





Na ocasião da prisão ANDERSON COSTA FERREIRA foi abordado e preso na localidade de Corredores, zona rural do município de Coreaú-CE. No momento da abordagem, o capturado estava em frente a um colégio municipal, não teve chances de fugir, pois a abordagem foi certeira e enérgica.





Mais uma vez ANDERSON COSTA FERREIRA foi recolhido a Cadeia Pública de Coreaú-CE, onde está a disposição da justiça.