POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL RECUPERA CELULAR ROUBADO E IDENTIFICA ACUSADO

Por volta das 16h desta quarta-feira, dia 17, Policiais Civis conseguiram recuperar um celular roubado e identificar o acusado de ter praticado o assalto contra uma mulher, no dia 11 de janeiro do corrente ano, no bairro Renato Parente.





Após um excelente trabalho de investigação realizado por investigadores da Polícia Civil de Sobral, o celular foi recuperado e acusado foi identificado, trata-se de Martônio dos Santos Sousa, 29 anos, natural de Sobral. Martônio foi conduzido à Delegacia Regional de Sobral, foi ouvido no inquérito policial e em seguida foi liberado, pois não estava em estado de flagrante.









Roubo





Por volta das 7h da manhã do dia 11/01/21018, uma mulher foi assaltada no bairro Renato Parente. A vítima foi abordada quando retornava de uma caminhada por um indivíduo em uma motocicleta de cor vermelha. O homem anunciou o roubo e subtraiu o celular da vítima.

Fonte: Sobral 24 horas