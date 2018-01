Polícia Civil prende chefe do tráfico em Itapipoca e Região Norte do Ceará

Francisco Talvane foi preso com uma pistola, 37 munições e mais de R$ 13 mil.





Uma operação da Polícia Civil prendeu, na noite da quinta-feira (4), Francisco Talvane Teixeira, acusado de chefiar o tráfico de drogas em Itapipoca e em outras cidades da Região Norte do Ceará. O criminoso foi preso no distrito de Barrento, em Itapipoca, autuado pelos crimes de posse ilegal de armas de fogo e receptação. Na ocasião da prisão, o traficante carregava uma pistola calibre 380 com carregador adjacente, 37 munições, três celulares e mais de R$ 13 mil.