POLÍCIA CIVIL RECAPTURA FORAGIDO DA CADEIA PÚBLICA DE COREAÚ-CE

No dia 16 de janeiro do corrente ano o indivíduo de nome Alexandre Sousa de Lima, vulgarmente conhecido por “PICA” foi preso em flagrante sob a acusação de crimes de Lesão Corporal e estupro de vulnerável. No mesmo dia o infrator foi recolhido a Cadeia Pública de Coreaú-CE, porém não passou uma hora preso, pois de forma inexplicável, conseguiu fugir de uma as celas da referida cadeia.





Após a fuga, as buscas foram intensificadas pelos policiais de Coreaú-CE no sentido de localizar e prender o foragido Alexandre Sousa de Lima. Que hoje, dia 23 de janeiro de 2018, o foragido acima referido foi capturado por policiais civis da delegacia municipal de Coreaú-CE. O aludido preso foi novamente recambiado para a Cadeia Pública local.





Fonte: Sobral 24 horas