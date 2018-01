POLÍCIA MILITAR (UNISEG) APREENDE DUAS ARMAS DE FOGO E PRENDE DOIS ACUSADOS

Por volta das 07:30 desta segunda feira (22/01/2018), a equipe de motopatrulhamento da UNISEG realizaram diligências pelo bairro Padre Palhano, quando se deparou com duas pessoas suspeitas em uma motocicleta. Ao notar a aproximação dos policiais, a dupla empreendeu fuga, mas logo foi abordada, e com estes foram encontrados 2 revólveres calibres 32 e 38, além de 3 celulares e moto, que foi furtada no bairro da Expectativa. Os objetos foram devolvidos as vítimas na delegacia. Os acusados foram autuados em flagrante na Delegacia Regional de Sobral por crime de roubo a pessoa.

Acusados:

Francisco Johnathan Fontele de Oliveira,

18 anos, residente no bairro Padre Palhano.

Francisco Manuel de Sousa Silva,

19 anos, residente no bairro

Padre Palhano.





Fonte: Sobral 24 horas