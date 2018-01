Polícia prende dois e procura o terceiro acusado de assalto milionário em Santana do Cariri

Investigadores da Delegacia Regional de Polícia Civil de Crato seguem à procura do terceiro homem acusado de um assalto milionário junto a um empresário em sua casa no município de Santana do Cariri. O crime aconteceu no último dia 14 de janeiro e os policiais já prenderam Francisco Alberto da Silva, o “Bilunga”, no bairro Seminário em Crato, e Antônio Edney Neres da Silva em Santana do Cariri.





Nas residências destes foi recuperada grande quantia em dinheiro, cujo valor total do assalto a polícia optou por não revelar. Agora, segundo o Inspetor Aglézio de Alencar, a meta é descobrir o paradeiro do terceiro acusado identificado apenas pelo apelido de “Alemão”. O processo de investigação foi rápido quando o delegado representou pelas prisões temporárias dos três no que foi imediatamente atendido pelo poder judiciário de Santana do Cariri.

Após os cumprimentos dos mandados judiciais, a polícia conseguiu mais informações sobre o crime que teve "Bilunga" como mentor intelectual e terminou apreendendo o veículo usado na execução do assalto. “Bilunga” já responde por crimes de assaltos e tráfico de drogas e qualquer informação sobre o paradeiro de “Alemão” pode ser passada para o telefone 3102.1285 da Delegacia de Crato.





CAMPOS SALES – Por outro lado a polícia de Campos Sales ainda não conseguiu esclarecer sobre o arrombamento praticado domingo na Fazenda Planalto que fica na Avenida Perimetral Sul ou CE-292 naquele município. Ela pertence ao jovem Cristian Aguiar Martins, que é filho do ex-prefeito da cidade Paulo Ney Martins. No local, destruíram boa parte da cerca de arame farpado por onde ingressou um veículo deixando as marcas de pneus. Os autores do furto qualificado levaram um motosserra, um machado e seis pneus deixando o caminhão sobre pedras.





Fonte: Miséria