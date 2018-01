Polícia prende suspeitos de matar adolescente a machadadas

O crime, filmado e publicado na internet, pode ter relação com morte de um bebê.





A Polícia Civil divulgou a prisão de duas pessoas suspeitas de matar um adolescente a machadadas. O crime aconteceu no dia 30 de dezembro, na comunidade do Coco, na Praia do Futuro, em Fortaleza. Os presos foram identificados como José Carlos Evangelista dos Anjos e Luciano Alves de Souza, conhecido como Peba. A dupla foi encontrada no mesmo bairro em que a ação foi registrada.

Luciano e José Carlos, respectivamente.





José e Luciano aparecem no vídeo, aplicando golpes de machadadas. Ainda estão foragidos Abraão Jhonny Alves de Freitas, que também é um dos executores e uma mulher identificada apenas como Carine. Ela teria atraído a vítima e filmado o crime.





O crime pode ter relação com outras duas mortes, incluindo a de um bebê de cinco meses, no bairro Pici. Na ocasião, a criança estava no colo da mãe e acabou sendo atingida pelos disparos de arma de fogo. O tiro acertou as costas do bebê e a bala acabou ficando alojada no tórax. A mãe da criança também foi atingida no braço.





Mãe e filho foram socorridos para o Hospital Evandro Ayres de Moura, mais conhecido como Frotinha de Antônio Bezerra, mas o bebê não resistiu e faleceu. O crime pode ter relação com a rivalidade entre facções criminosas, uma vez que o pai do bebê pertence a uma delas.





