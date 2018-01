Polícia realiza mais uma mega operação na caça a bandidos em Senador Pompeu

Uma megaoperação policial foi desencadeada na manhã desta terça-feira (16) na cidade de Senador Pompeu, no Sertão Central (a 373Km de Fortaleza). Foi uma resposta das autoridades ao atentado ocorrido no dia anterior, quando bandidos atiraram na porta do Fórum e deixaram um bilhete com um recado do crime para que fosse transferido da cadeia local um comparsa.





A reação inicial partiu do prefeito do Município, Maurício Pinheiro (PDT), que se reuniu com representantes do Judiciário, do Ministério Público e das polícias Civil e Militar. O resultado foi a deflagração de uma nova operação para a caça aos autores do atentado, que já foram identificados pelas autoridades.Cerca de 25 viaturas da PM e da Polícia Civil foram vistas entrando na cidade logo ao amanhecer, com policiais fortemente armados.





Os agentes estão cumprindo diversos mandados de prisão e de busca e apreensão em residências de pessoas suspeitas de envolvimento com o trafico de drogas ou que tenham ligação com facções criminosas.





Esta é a segunda operação do tipo realizada em Senador Pompeu, que tem como prefeito um policial civil com larga experiência no combate ao crime organizado. A ação ocorrida no ano passado proporcionou a prisão de vários bandidos e uma redução acentuada no número de homicídios e roubos. O município passou vários meses sem registrar um só assassinato.





Fonte: Fernando Ribeiro