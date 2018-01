POLICIAIS CIVIS DA DCTD PRENDEM TRAFICANTE AMAZONENSE COM 7 QUILOS DE DROGAS

Um amazonense investigado pela Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas (DCTD) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) foi preso, após uma ação da delegacia especializada, em posse de quase sete quilos de drogas, no bairro Manoel Dias Branco – Área Integrada de Segurança 10 (AIS 10). De acordo com as apurações, o homem era suspeito de trazer entorpecentes oriundos de outros Estados da federação para o Ceará, a fim de distribuir para pessoas envolvidas no tráfico de entorpecentes no bairro Praia do Futuro (AIS 10). A ação ocorreu no último dia 04.





As primeiras apurações acerca da participação de Diego Rafael Carvalho dos Santos (35), sem antecedentes no Ceará, em ações criminosas na região, iniciaram após uma denúncia anônima repassada a DCTD. Por meio de diligências, Diego foi visualizado quando saía de uma pousada na comunidade do "Caça e Pesca", na Rua Clóvis Arrais Maia. Ainda com as diligências, foi constatado que o amazonense trafegava pelo bairro em um veículo VW Gol de cor vermelha. O homem foi flagrado, pela equipe de policiais, no momento que entrava em um carro e seguia até uma segunda pousada, onde se encontrou com outras três pessoas.





A Polícia Civil seguiu o veículo e abordou seus ocupantes na Rua Zuca Acioly, no bairro Manoel Dias Branco. Foram apreendidos em torno de R$ 7 mil, que eles alegaram se tratar de um valor pertencente à venda de um carro. Ao ser indagado sobre o porquê de estar em Fortaleza, Diego, que aparentou muito nervosismo, informou que veio a cidade apenas a turismo. No entanto, diante da reação suspeita do investigado, os policiais civis retornaram a pousada, onde foram encontrados os entorpecentes – três quilos de cocaína e pouco mais de quatro quilos de skunk (maconha com maior potencial ofensivo). Conforme o delegado Felipe Porto, que presidiu o inquérito policial, o suspeito possui antecedentes criminais nos Estados do Piauí e Maranhão, por tráfico de drogas. Diego foi conduzido para a sede da DCTD, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.





Fonte : SSPDS