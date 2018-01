POLICIAIS DO RAIO APREENDEM ARMA DE FOGO LOGO APÓS HOMICÍDIO EM SOBRAL

No início da noite de ontem (02/01), um homem efetuou vários disparos de arma de fogo contra um desafeto no bairro Dom José, a vítima veio a óbito no hospital Santa Casa.





Várias equipes policiais foram mobilizadas e a Equipe Raio 07 após denúncias anônimas via Ciops, fez buscas na casa do principal suspeito do crime na Rua Guarani, porém o mesmo não se encontrava.





No local foi encontrado a possível arma utilizada no crime, um Revólver Calibre 38 com três deflagradas, uma picotada e outra intacta, além várias gramas de Crack, uma certa quantia em dinheiro e um rádio comunicador.





Todo o material apreendido e a identificação do principal suspeito, foram apresentados na Delegacia 24 horas de Sobral. Fonte: Sobral 190