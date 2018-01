POLICIAIS DO RAIO APREENDEM MAIS UMA ARMA DE FOGO EM SOBRAL

Na noite da última quarta-feira (03/01), a Equipe RAIO 04 se dirigiu até a Rua Santos Aquino, bairro Terrenos Novos para verificar uma residência que estaria sendo utilizada para guardar armas no local. Ao chegar no endereço, foi encontrado um menor de idade, onde após busca domiciliar foi encontrada uma Espingarda Calibre 12 enterrada no quintal ao seus cuidados, juntamente com uma munição intacta e mais quatro munições calibre 38.





O material apreendido e o menor, foram apresentados na Delegacia 24 horas de Sobral.





Fonte: Sobral 190