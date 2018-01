POLICIAIS DO RAIO PRENDEM QUADRILHA DE NOVA RUSSAS EM SOBRAL

Nos últimos dias, vários assaltos foram cometidos na cidade de Nova Russas, no último, três homens armados renderam a família de um comerciante e roubaram vários objetos e um automóvel Fiat Strada.





Na noite de ontem, dia 19, a Equipe RAIO 04 visualizou quatro homens e uma mulher em atitude suspeita em um veículo Fiat Strada no bairro Vila Recanto 02, após consulta via Ciops foi verificado que o carro era roubado. Diante dos fatos, os policiais militares foram na residência onde os suspeitos estariam se homiziando. No local foram encontrados dois revólveres calibre 38 com onze munições intactas, cerca de oito homens e uma mulher foram conduzidos a Delegacia 24 horas de Sobral para averiguação, sendo 2 maiores do município de Santa Quitéria e o restante menores de idade residentes em Nova Russas e Sobral.





Os maiores foram identificados como José Alisson Rodrigues da Silva (24 anos) e Francisco Wellington Barbosa Martins (18 anos) que foram reconhecidos pelas vítimas residentes em Nova Russas que compareceram na Delegacia de Polícia Civil de Sobral.





Fonte: Sobral 190