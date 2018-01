Policiais militares de Crateús foram assaltados em Fortaleza

Vítimas faziam caminhada quando foram surpreendidos.





Dois soldados recém formados da Polícia Militar do Ceará, foram assaltados por volta das 18h30min de terça-feira (30), próximo a Academia Estadual de Segurança Pública (ESP) em Fortaleza.





Os PM’s estavam desarmados, e foram surpreendidos por indivíduos que fingiam estar pedindo informações, que anunciaram o assalto amados com arma de fogo, e logo subtraíram apenas aparelhos celulares, pois as vítimas não estavam em posse de armas no momento.





Os militares estão estagiando, e solicitaram que não tivessem seus nomes divulgados.





Fonte: Sertões de Crateús

Repórter: Nathan Loyola