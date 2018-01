POLICIAIS MILITARES DE FRECHEIRINHA PRENDEM MULHER ACUSADA DE FURTO

Na data de ontem, dia 3, por volta das 8h, Policiais Militares de Frecheirinha foram acionados para uma ocorrência de um furto que estaria ocorrendo em um depósito no Centro da cidade, de propriedade do comerciante Manoel Filinto, porém nesse momento ninguém fora encontrado, sendo que já por volta das 16:00 hs, novamente o destacamento policial Militar de Frecheirinha , adentrou novamente no depósito, localizando duas bolsas carregadas de mercadorias já prontas para serem levadas, e após minuciosa averiguação conseguiu localizar a acusada Maria Aguiar, de 48 anos, ela estava escondida em uma estufa de pães, e segunda a autora, agiu sozinha na ação de furto.





A acusada foi recambiada a DRPC/TIANGUÁ, onde foi autuada em flagrante delito pro infração ao Art. 155, Inc. 4 e 2, do CPB.





Os Policiais Militares que efetuaram a prisão da acusado foram: Sargento Auricélio, Soldado Ripardo e Soldado Aragão.





Fonte: Sobral 24 horas