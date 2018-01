Nas redes sociais, fotos circulam com o início dos trabalhos.





O presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), tem sido homenageados nas redes sociais pelo povo de Iracema. Ele conseguiu liberar verba para recuperação do Açude do Ema, do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS).





Confira as fotos do início dos trabalhos

(Cearanews7)