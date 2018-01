PREFEITO CARLOS RONER ANUNCIA A CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO SOCIETY NO DISTRITO DE ARAQUÉM

O Prefeito de Coreaú, Carlos Roner, anunciou em sua página no facebook, a construção de um Campo Society no distrito de Araquém.





A construção do empreendimento é uma parceria entre o Governo do Ceará e o município de Coreaú.





Confira o anúncio do prefeito em sua página no facebook:





"Estamos muito felizes com a parceria com o Governo do Estado que fortalece a promoção e estímulo de uma nova dinâmica social na busca da melhoria de vida dos coreauenses a partir de investimentos no esporte e lazer. Nosso Distrito de Araquém ganhará um Campo Society Profissional.





O Projeto tem uma estrutura completamente moderna e adequada ao lazer e práticas esportivas. A estrutura conta com grama sintética, iluminação e alambrados.





E assim seguimos construindo uma nova história!"