Prefeitura de Sobral vai proibir a venda de frango do dia sem congelamento

A Prefeitura de Sobral deverá proibir nos próximos dias a venda de frango (In natura), abatido na hora. O aviso já dado aos que praticam este tipo de comércio em Sobral.





O radialista, Bené Fernandes, da Paraíso FM, informou que a Prefeitura de Sobral, através da vigilância Sanitária, teria dado um mês aos comerciantes do Mercado Central que vendem frangos e outras aves, para que não vendam “frangos naturais”, a “mercadoria” terá que ser vendida “congelada”.





Comerciantes do Mercado Central estão preocupados com essa medida tomada pela Administração do Prefeito Ivo Gomes. Alguns estão sem saber o que fazer. O prazo final se inspira no final do mês de janeiro 2018.