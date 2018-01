Presidente do Sindicato dos Policiais Civis pede reforço em delegacias após chacina

Representante da categoria teme represália e invasão nas unidades que mantém integrantes de facções rivais detidos.



O presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Ceará (Sinpolce), Francisco Lucas, alerta para o risco de retaliação após a chacina registrada na madrugada deste sábado no bairro Cajazeiras, em Fortaleza.





Segundo ele, é necessário que o secretário de Segurança Pública, Andre Costa, determine o reforço policiais das Delegacias da capital, onde integrantes de facções criminosas rivais estão detidos.





“Hoje, além do sistema penitenciário, as delegacias também estão sendo dividias por facção, e vamos comunicar ao secretário para pedir reforço, pois não está descartada a invasão nas delegacias para uma possível retaliação a essa chacina que aconteceu na madrugada”, alerta Francisco Lucas em entrevista à TV Diário.

Fonte: Cearanews7