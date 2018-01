PSG goleia o Rennes pela Copa da França; veja os gols

Neste domingo (7) o clube parisiense aplicou goleada fora de casa por 6 a 1 e avançou para as oitavas de final da competição; veja os gols.

O FOX Sports transmitiu a partida entre Rennes e Paris Saint-Germain, pela fase de 1/16 de final da Copa da França. O confronto, disputado em jogo único, não só marcou o retorno do craque Neymar à tela do canal, como também comprovou a liderança do brasileiro no conjunto parisiense, que goleou seu adversário, fora de casa, por 6 a 1, sendo dois gols da autoria do camisa 10. Veja os gols da partida no vídeo acima.



