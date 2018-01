PSG quer Cristiano Ronaldo para fazer parceria com Neymar e Mbappé, diz jornal

Segundo o espanhol "El Confidencial", franceses planejam oferecer mais de R$ 1 bilhão pelo melhor jogador do mundo em negociação que poderia envolver Cavani.





O PSG pode zerar o mercado de transferências mais uma vez. Segundo o jornal espanhol "El Confidencial", o clube de Paris vai bater na porta do Real Madrid para buscar Cristiano Ronaldo e assim colocar o melhor jogador do mundo para jogar ao lado de Neymar e Mbappé. O custo? Algo perto dos € 300 milhões (cerca de R$ 1,15 bilhão na cotação atual) por cinco anos de contrato com o jogador, segundo as informações do tradicional diário ibérico.





O PSG usa como trunfo a indefinição do Real com relação à renovação do melhor jogador do mundo nas duas últimas temporadas. Como dinheiro não é o problema para o PSG, a questão seria se enquadrar no Fair Play Financeiro. Por isso, existe a possibilidade de negociar nomes como Pastore, Di María, Lucas Moura, Draxler e até mesmo Verratti, que teria incomodado a diretoria com sua postura na última janela.





Até mesmo uma saída de Cavani não está descartada e o uruguaio poderia ser usado como moeda de troca, informa o "El Confidencial". O jornal espanhol diz ainda que a surpreendente venda de Gonçalo Guedes para o Valencia, por após contratá-lo junto ao Benfica, faz parte dos planos de o PSG se adequar ao Fair Play.





A notícia acontece um dia após o jornalista espanhol Edu Aguirre ter revelado no programa espanhol "El Chiringuito" que o capitão da seleção portuguesa recebeu, até agora, três propostas para deixar o Real Madrid. Segundo ele, o presidente Florentino Pérez prefere esperar pelo fim da temporada para negociar a questão salarial, algo que não estaria agradando o português.





- Uma delas é muito vantajosa e pode chegar dentro de dias ao Real Madrid. O que se passar durante o próximo mês, mês e meio, será crucial para o futuro de Ronaldo. Se o Real Madrid não se apressar no próximo mês, será muito complicado voltar a ver Ronaldo com a camisa do clube - afirmou o jornalista.