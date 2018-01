Relatório Anual dos Trabalhos do Poder Legislativo Sobralense em 2017

Os trabalhos legislativos da Câmara Municipal de Sobral chegaram ao fim no ao de 2017. O presidente Paulo César Lopes Vasconcelos presidiu hoje (19/12) a 84ª sessão ordinária realizada no plenário 5 de Julho onde o secretário Francisco Rogério Bezerra Arruda fez a leitura do Relatório Anual dos Trabalhos do Poder Legislativo, que segue em anexo.





Matéria e publicação: Diogo Silva (Técnico Legislativo - Área de Informática)





Auxiliado pelo diretor DTI - Edmar Rodrigues.





Confira o relatório na íntegra AQUI