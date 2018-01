Segurança Pública - Comitê traça estratégia para combate à violência em Sobral

O prefeito Ivo Gomes coordenou nesta sexta-feira (12/01) a primeira reunião do Comitê Deliberativo de Segurança Pública de Sobral. Com o objetivo de ocupar os territórios e combater a violência na cidade, o encontro, que ocorreu na Prefeitura de Sobral, contou com a participação de representantes de diversos órgãos de segurança e da justiça.





A Prefeitura já vinha realizando encontros sistemáticos com os órgãos, mas essa foi a primeira reunião após a inauguração da Unidade Integrada de Segurança (Uniseg) em Sobral, que ocorreu no último mês de dezembro.





Para o juiz da 1ª Vara Criminal de Sobral, Cavalcante Neto, o encontro de hoje representa um momento histórico. “A sociedade reclama da gente uma mudança de postura para enfrentar um problema que não é novo, mas que tem se agravado nos últimos tempos. A gente tá tendo a oportunidade de construir a solução para esse problema importante e é unido que a gente vai conseguir fazer isso”, afirmou o magistrado.





Durante o encontro, o secretário de Direitos Humanos, Habitação e Assistência Social, Júlio César Alexandre, apresentou o projeto do município para prevenção à violência. Apoiado em dois grandes seixos: ciências, estudo e planejamento; e Ações territoriais, o plano propõe a criação de comitês em cada território com a participação de lideranças comunitárias para identificação das causas que geram violência.





O objetivo é identificar as variáveis geradoras de violência para, a partir daí, desenvolver uma política de prevenção à violência com foco para os jovens na faixa etária de 10 a 14 anos. “Eu tenho certeza de que esse projeto vai exigir muito esforço, mas também vai promover o resgate de uma cidade melhor de se viver”, afirmou Júlio César.





De acordo com o comandante da Unidade Integrada de Segurança (Uniseg) de Sobral, tenente Marcos Paulo, os esforços do Comitê de Segurança Pública Municipal já podem ser vistos. “Essa união ente os órgãos, de fato, está aumentando a integração entre essas forças que visão combater a criminalidade e trazer um maior sentimento de segurança para as famílias sobralenses”, avaliou.





Premiação para agentes de segurança





Durante a reunião, que contou com representantes da Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Civil Municipal, Polícia Rodoviária Federal, Perícia Forense, Tribunal de Justiça do Ceará e Defensoria Pública, o prefeito Ivo Gomes também recebeu sugestões sobre o decreto que trata da premiação de agentes de segurança que apreenderem armas de fogo e que resolverem inquéritos de crimes contra a vida em Sobral. O decreto deve ser assinado nas próximas semanas e, segundo anunciado pelo prefeito, entrará em vigor no dia 01 de fevereiro.