LAMENTÁVEL! Sem verba, Santa Casa de Fortaleza anuncia fechamento definitivo da Emergência

Medida valerá a partir do próximo dia 16. A instituição pede que os pacientes procurem atendimento nas UPAs.

Irmandade Beneficente da Santa Casa da Misericórdia de Fortaleza anunciou, nesta terça-feira (9), o fechamento definitivo do setor de atendimento de emergência a partir do próximo dia 16.





A medida dá-se devido à falta de recursos para manter os atendimentos clínicos realizados no setor. No comunicado, pregado na recepção da Emergência, a instituição pede que os pacientes dirijam-se para as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).





Via Cearanews7