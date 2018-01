SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA

"Boa noite.





Gostaria

de pedir sua ajuda para divulgar que ontem

me assaltaram e levaram minha bolsa, com celular, documentos, dinheiro, cartões e outras coisas.... Foi em frente o Carcará, no junco, as 18:11, eu estava indo

para o trabalho. O indivíduo ainda chegou tentando me derrubar da moto, mais não

conseguiu e ficou eu e ele puxando a bolsa, se alguém achar algo da bolsa, ou documentos, me devolva

que eu gratificarei..









Desde

já agradeço e aguardo seu retorno."