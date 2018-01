Sete das 14 vítimas da Chacina das Cajazeiras eram jovens

A SSPDS não informou quais dos assassinados tinham passagens pela Polícia. Uma das vítimas era motorista da Uber. A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) divulgou, no fim da tarde deste domingo (28), a lista oficial com nomes dos 14 mortos na Chacina das Cajazeiras. Das vítimas, sete eram jovens, com idades de 15 a 24 anos. Oito são mulheres e seis homens.

Confira lista:

Maíra Santos da Silva (15) Maria Tatiana da Costa Ferreira (17) Brenda Oliveira de Menezes (19) José Jefferson de Souza Ferreira (21) Raquel Martins Neves (22) Luana Ramos Silva (22) Wesley Brendo Santo Nascimento (24) Natanael Abreu da Silva (25) Antônio Gilson Ribeiro Xavier (31) Renata Nunes de Sousa (32) Mariza Mara Nascimento da Silva (37) Edneusa Pereira de Albuquerque (38) Raimundo da Cunha Dias (48) Antônio José Dias de Oliveira (55)

Ainda conforme a Pefoce, todos os corpos da ocorrência registrada na madrugada desse sábado (27) foram liberados para as suas famílias. Parte dos sepultamentos aconteceram durante todo este domingo, em cemitérios localizados no Bom Jardim e em Maranguape.

Mariza Mara era vendedora de lanches e mãe de seis filhos. Natanael Abreu era motorista da Uber e morreu enquanto trabalhava no entorno. Até a publicação desta matéria, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) não havia informado quais das vítimas possuíam passagens por infrações ou antecedentes criminais.

Com informações do Portal Diário do Nordeste Foto: Rodrigo Carvalho/AFP Foto: Rodrigo Carvalho/AFP

Policia Veja mais sobre: noticias