Internauta denuncia um grande desperdício de água na Rua São Luiz, bairro Sumaré. Segundo o denunciante, o Saae já tem conhecimento do problema, mas até agora não resolveu.

Confira a denúncia na íntegra:

"Fais tem uma semana que estamos com este problema aqui já entramos em contato com o pessoal do SAAE mas não apareceu ninguém pra resolver este problema.









Rua são Luiz no Bairro do Sumaré."