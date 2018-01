SOBRAL ANTIGA!

A Igreja da Saúde não tem a imponência nem o charme das outras mas tem história: Quem já ouviu falar da "Sia Chiquinha da Saúde? O nome dela era Fcª Catarina da Silva, uma preta velha ,beata ,que possivelmente morava onde hoje situa-se o anexo da Prefeitura que funcionava a Secretaria da Agricultura , ao lado da Igreja. Ela tinha uma pequena imagem de N.S. da Saúde num pequeno altar ,que se tornou centro de atenção e romaria como milagrosa. Com as esmolas recebidas comprou uma imagem maior,e logo depois surgiu a ideia da capela, cuja pedra fundamental foi benta em 05/02/1895 pelo Vigário Vicente Jorge de Sousa, em terreno acordado com o Intendente Augusto Rosendo de Siqueira. A foto é da década de 60 e podemos vê chapéus de palha secando ao sol no pátio em frente; Na lateral esquerda da esquina,na rua atrás , vemos uma casinha com arquitetura singular que não existe mais.









Via: Carlos Eufrasio