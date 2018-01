SOBRAL: CIDADÃO COLOCA A BOCA NO TROMBONE!

Cidadão denuncia que comprou uma geladeira na loja Solar Magazine, e quando a geladeira chegou em sua casa verificou que havia um machado, que estava "escondido" por um adesivo. O cidadão entrou em contato com a loja para tentar resolver o empecilho, mas o problema não foi resolvido.

Confira a denúncia na íntegra:

"Gostaria de fazer uma reclamação comprei uma geladeira na solar magazine dia 17-01-2017 ela chegou no mesmo dia e no dia seguinte fui ver ela na porta está com um machucado que um papel colado na frente tampava e tirei o papel para ler e vir o machucado na mesma hora fui na loja falar com o gerente,que me disse que ia ver e hoje me disse que não poderia trocar nem estonar a compra poderia me dá um desconto de 100 reais e ela foi 3.118,80,eu não aceitei pois a mesma está embalada do mesmo jeito que veio da loja e foi menos de 24 horas que fui lá para eles ver e não querem fazer nada pois a obrigação deles e troca ou estonar a compra,moro na ,se vcs quiserem ver e ao vir na minha casa número 292 obrigado gostaria que vcs me ajudassem"