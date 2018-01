SOBRAL - INTERNAUTA COLOCA A BOCA NO TROMBONE!

Confira a denúncia do internauta na íntegra:

"Olá, fui convocado pelo edital 008 da Esfapege para trabalhar como digitador da Avaliação Externa, edital esse que já faz um mês que foi lançado e até agora nem sinal de sermos chamados, do que adianta lançar tanto edital se ninguém tem nem previsão de ser chamado. Sem contar, que tem amigos que que trabalharam como aplicadores na Avaliação Externa e até hoje nem receberam, pra se safar a esfapege lança uma nota mentirosa dizendo que eles só vão receber quando concluir a analise dos resultados, tudo mentira. Pois nem fomos chamados ainda pra concluir a fase final da avaliação. Repudio todo esse descaso, esperar o que de um órgão que não sabe se quer o calendário de aplicação, informo para o senhor Thomaz Edson Veloso que o calendário de avaliação foi do dia 6 de novembro ao dia 15 de d ezembro com promessa para receber até o 5 dia util de janeiro. Espero ainda que o pessoal que trabalha na Esfapege atenda o telofone e não se esconda quando fomos lá atrás dos nossos direitos, porque lançar edital é fácil: qualquer um lança, quero vê cumprir o que está lá, inclusive o pagamento e a convocação! Não somos moleques para ficar esperando a boa vontade da Esfapege, queremos respeito."