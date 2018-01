SOBRAL - INTERNAUTA COLOCA A BOCA NO TROMBONE

"Olá, bom dia! Vim em público para reforçar uma denuncia que já foi feita ontem, também trabalhei como aplicadora da Avaliação Externa só que aplicando as provas do Infantil V, trabalhei durante todo o mês de novembro, já faz um Mês e até agora nem sinal do pagamento! O prefeito também demitiu todo o pessoal da casa da avaliação que dava suporte a Esfapege, e quando falamos do nosso pagamento: NINGUÉM SABE, NINGUÉM VIU!!! QUERIA QUE A PREFEITURA DE SOBRAL, A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SE MANIFESTASSE, A ESFAPEGE e o professor THOMAS EDSON VELOSO TIVESSE PELO MENOS O RESPEITO E A DECÊNCIA DE SE MANIFESTAR! Queria pedir aos BLOGS e aos RADIALISTAS que me ajudassem a DENUNCIAR essa BAIXARIA!"