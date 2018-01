SOBRAL: INTERNAUTA COLOCA A BOCA NO TROMBONE!

Confira a denúncia do internauta na íntegra:

"Gostaria de fazer um desabafo e gostaria que fosse publicado.





Me chamo Tereza Cristina, moro no conjunto Caiçara. Ontem pela manhã 16/01 fui para o posto de saúde da COHAB lll consultar meu pai que é diabético e hipertenso e não estava se sentindo bem. Na sala de espera aconteceu uma briga entre duas agentes de saúde, uma loira Veterana cujo nome é e outra novata. A loira estava humilhando a novata com gritos e palavras de baixo calão, deixando os pacientes apreensivos. Não é a primeira vez que sou mal recebida por essa agente de saúde loira. Acredito que uma unidade de saúde como essa esteja apta para atender a população sem esse tipo de baixaria. Inclusive meu bloco do Caiçara está sem agente de saúde desde novembro, não é possível que irão fazer descaso com uma área tão carente. Espero que as autoridades e Sr. Prefeito Ivo Gomes tomem uma providência."