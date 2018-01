SOBRAL: INTERNAUTA COLOCA A BOCA NO TROMBONE!

Confira o apelo do internauta na íntegra:

"Quero fazer um apelo para a Prefeitura de Sobral, e à todos os responsáveis pela coleta de lixo nos bairros. Na esquina da Rua São Francisco, no bairro Parque Santo Antônio, há um amontoado de lixo, entulho e material orgânico, que exala um mau cheiro horrível, e todo esse lixo está bem em cima de um bueiro, e com as chuvas, a água não tem pra onde escorrer, enchendo a rua de lama... Boa parte é da própria população que joga o lixo no lugar errado! Ali deveria ser colocada uma caçamba, pros moradores colocarem todo esse lixo.









Mas a prioridade da Prefeitura é Carnaval."