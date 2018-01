SOBRAL - POLÍCIA REGISTRA MAIS UMA TENTATIVA DE HOMICÍDIO NO BAIRRO DOM JOSÉ

A bandidagem continua pintando e bordando na cidade de Sobral!

O crime aconteceu no inicio da tarde deste domingo, dia 07, no bairro Dom José. A vítima foi identificada pela alcunha de ''Pepa'', ele sofreu dois tiros (tórax e abdome), a vítima foi socorrida para o hospital Santa Casa onde recebe os tratamentos médicos. Os atiradores estavam em uma motocicleta. A polícia está em diligência no intuito de identifica e prender os acusados. A vítima continua recebendo os tratamentos devidos naquela unidade hospitalar. Com informações do portal O Sobralense.