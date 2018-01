SOBRAL - POLICIAIS DO RAIO EM AÇÃO!

Homem acusado de vários assaltos é preso no residencial nova Caiçara.

No último final de semana, um homem efetuou um assalto a uma Lan House e ainda roubou uma motocicleta no bairro Terrenos Novos ( reveja o caso ). A Equipe RAIO 01 na manhã de hoje (20/01), recebeu informações anônimas de onde o suspeito estaria homiziado.





Ao chegar no apartamento no Residencial Caiçara, Francisco Leandro de Vasconcelos Oliveira (24 anos), foi preso junto com um menor de idade na posse de um Revólver Calibre 32.





"Leandrim" foi conduzido à Delegacia 24 horas de Sobral, onde foi reconhecido pelas vítimas dos últimos assaltos no bairro Terrenos Novos.





Veja o vídeo do assalto que Leandrim praticou no dia 14/01/2018, na Rua Elisa Castro e Silva, bairro Terrenos Novos:

Com informações do Sobral 190