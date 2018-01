SOBRAL - POLICIAIS DO RAIO TIRAM MAIS UMA ARMA DE FOGO DE CIRCULAÇÃO

Na noite do dia 01/01/2018, a Equipe RAIO 05 realizou uma invertida na Rua do Boeiro, nas proximidades do Hemoce de Sobral, quando conseguiu ver alguns elementos correndo devido a presença da PM.





Os policiais militares conseguiram prender dois acusados em uma residência, e junto aos mesmos estava um Revólver Calibre 38 com seis munições intactas.





Os suspeitos foram identificados como Francisco Madson Fernandes da Silva e Bruno Sousa Silva, ambos foram conduzidos a Delegacia 24 horas de Sobral.





Fonte: Sobral 190