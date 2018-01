SOBRAL - Ponte Othon de Alencar

Esta ponte, cujo nome foi dado em homenagem ao matemático cearense Othon de Alencar, atravessa o Rio Acaraú, no Ceará. Está situada na Rodovia Fortaleza -Teresina próxima à cidade de Sobral.





Esta obra possui o comprimento total de 200 m divididos em oito tramos de 25 m cada um. A estrutura é uma viga Gerber, onde as articulações colocadas a 6,5 m do apoio prevêem uma viga simplesmente apoiada entre elas com 12m de vão.





A ponte foi construída entre 1929 e 1932 pela própria inspetoria IFOCS. O cálculo foi desenvolvido pelo Eng. Rodrigo D' Orsi Sobrinho com a colaboração de arquitetura do Eng. Lohengrin V. Chaves, ambos funcionários da IFOCS.





Ela destina-se aos tráfegos rodoviários e ferroviários. Na seção transversal existem seis vigas com espaçamentos variáveis. As vigas extremas estão distantes de 1,6 m e as demais, de 1,8 m. Todas as vigas possuem a mesma largura de 35 cm, porém alturas diferentes. Existem mísulas parabólicas que fazem com que as alturas aumentem de 125 para 245 cm nas faixas rodoviárias. Na faixa ferroviária as vigas possuem altura 5 cm maior.





Por Aldemir Arruda