SOBRAL TEM SELEÇÃO PÚBLICA NA ÁREA DE SAÚDE COM SALÁRIO DE R$1,8 MIL

A Prefeitura de Sobral, no interior do Ceará, divulgou edital de seleção pública com oito vagas para enfermeiros. O salário é de R$1.855 para jornada de trabalho de 24 horas semanais. As inscrições devem ser realizadas até 10 de janeiro.





Os interessados se inscrever de forma presencial na Escola de Formação em Saúde da Família Visconde de Sabóia, na Avenida John Sanford, 1320, Bairro Junco. O local recebe os candidatos das 8h às 11h e das 14h às 17h.









A inscrição será efetivada após a confirmação do pagamento da taxa, de R$ 50, que deverá ser realizado por meio de documento de arrecadação municipal. O documento pode ser obtido no site da Prefeitura de Sobral , no campo "Inscrição no Processo Seletivo do Fundo Municipal de Saúde".





A seleção será realizada em três etapas: a primeira será uma prova escrita objetiva agendada para 19 de janeiro, de caráter eliminatório e classificatório. A segunda e terceira etapa, análise curricular e uma entrevista, ocorrem 1º de fevereiro e entre 2 e 5 de fevereiro, respectivamente.





O resultado dos aprovados deve ser divulgado em 16 de fevereiro.





Fonte: G1/CE